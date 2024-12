Verzoek afgewezen, Friesland mag zwerfkatten blijven afschieten

Het hoger beroep gaat niet over het wel of niet mogen afschieten van verwilderde katten, maar over het afwijzen van een bezwaarprocedure van Dier&Recht door het Friese college van Gedeputeerde Staten. De RvS zegt dat het daarom niet kan instemmen met het verzoek van dierenrechtenorganisatie. Een verzoek voor een voorlopige voorziening kan alleen worden goedgekeurd als het over een lopende rechtszaak gaat en dat is hier volgens de raad niet het geval.

In juli verloor Dier&Recht een rechtszaak tegen de provincie, nadat eerder een bezwaarprocedure was afgewezen door het Friese college. Daartegen ging de dierenrechtenorganisatie in beroep.

Sinds 2005 worden in Friesland verwilderde katten doodgeschoten omdat ze een probleem vormen voor wilde dieren. Jaarlijks worden zeker driehonderd katten doodgeschoten. Het gaat voornamelijk om verwilderde huiskatten die in weilanden en natuurgebieden leven.