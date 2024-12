Wifi British Airways straks mogelijk verzorgd door Musks Starlink

Daarmee overweegt opnieuw een grote speler uit de luchtvaart een deal met Starlink te sluiten. Het Amerikaanse United Airlines, Qatar Airways en Air New Zealand kondigden eerder al een overeenkomst aan met Starlink voor internet aan boord. Ook Air France heeft laten weten in de loop van volgend jaar Starlink-internet in zijn toestellen te gaan aanbieden. Maar de eerste Europese maatschappij die hiermee komt wordt waarschijnlijk het kleinere airBaltic.

Starlink heeft een netwerk van duizenden satellieten die in een relatief lage baan om de aarde gaan. Daardoor is het mogelijk om bijvoorbeeld afgelegen gebieden van internet te voorzien. Ook in de scheepvaartwereld wordt Starlink steeds meer gezien als een serieuze concurrent van traditionele satellietinternetbedrijven zoals Viasat en Gogo. Het internet aan boord van de vliegtuigen van IAG wordt tot nu toe verzorgd door Inmarsat, dat vorig jaar werd overgenomen door Viasat.