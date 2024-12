Overheid gaf in 9 maanden 2 miljard meer uit dan er binnenkwam

Volgens het statistiekbureau zijn zowel de inkomsten als de uitgaven van de overheid met 7 procent gestegen. Als wordt ingezoomd op de uitgaven gingen de uitkeringen en zorguitgaven het meest omhoog, met bijna 14 miljard euro. Verder is de overheid onder meer geld kwijt aan een herstelregeling voor Nederlanders die zijn gedupeerd door de vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel bekend als de spaartaks.

In de najaarsnota ging het ministerie van Financiën voor heel 2024 uit van een tekort van 17 miljard euro, wat gelijkstaat aan 1,5 procent van de totale omvang van onze economie. Om daarop uit te komen zou de overheid in het laatste kwartaal van dit jaar nog bijna 15 miljard euro meer moeten uitgeven dan zij aan inkomsten ontvangt, geeft het CBS aan.

Voor een goed beeld van de overheidsfinanciën wordt ook naar de overheidsschuld gekeken. Die daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met bijna 12 miljard euro naar 470 miljard euro. De schuldquote, de overheidsschuld als percentage van de economie als geheel, is hierdoor verder afgenomen. Met ruim 42 procent bevindt deze graadmeter zich op het laagste niveau sinds het CBS in 1995 begon met dit bijhouden.

Het overheidssaldo en de schuldquote zijn belangrijke graadmeters voor de stand van de overheidsfinanciën in Nederland. De Europese normen schrijven voor dat het overheidstekort niet groter mag zijn dan 3 procent en de overheidsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag bedragen aan het eind van het jaar.