De herders maken alom bekend het Woord dat tot hun gesproken was. Men kan echter ook God verheerlijken door zijn werken. Dat gebeurt, wanneer men zich houdt aan Zijn geboden. Wanneer men in zijn gehele leven alles doet wat tot eer van God kan dienen. Hebt u Gods Woord, ook wat betreft Christus’ geboorte, goed gehoord? Zij die Christus gehoord hebben en in hun hart ontvangen hebben, bewaren Hem zorgvuldig, zoals Maria. Ik weet dat zelfs de armste van geest dat met alle macht doet. Hij grijpt Christus aan, houdt Hem vast en sluit Hem in Zijn hart. Denk maar aan de Emmaüsgangers. Zij zeiden: „Heere, blijf bij ons, want de dag is gedaald.” Zo dwingen zij Christus. Het kan niet anders, zij moeten Hem bewaren in het binnenste van hun hart. Aan wie Christus Zich heeft vertoond, die ziet in Jezus het allerhoogste goed. Dan smaakt men hoe goed de Heere is. Dan ziet men dat Christus de rijkste is, ook al is Hij de armste in Zijn geboorte, leven en dood. Men ziet in Hem de Parel van grote waarde en men acht alles schade te zijn om de kennis van Jezus. Christus is de schoonste.

_Jodocus van Lodenstein,

predikant te Utrecht

(“De aanbidding der herders”, Reveil-serie nr. 60, december 1969)_