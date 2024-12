Oppositie Zuid-Korea wil waarnemend president afzetten

De belangrijkste oppositiepartij, de Democratische Partij, had kerstavond vastgesteld als deadline voor Han om de twee wetsvoorstellen af te kondigen die de door de geschorste president Yoon uitgeroepen noodtoestand zouden onderzoeken. Onderdeel van het onderzoek zouden ook beschuldigingen van corruptie zijn rond zijn vrouw, Kim Keon-hee.

Yoon werd op 14 december door het parlement uit zijn functie ontheven nadat hij elf dagen eerder de militaire noodtoestand in het land had uitgeroepen na een politiek conflict met de oppositie. De oppositie noemde dat een ondemocratische maatregel en diende een motie in om hem weg te stemmen.