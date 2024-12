Kosovo sluit etnisch Servische partij uit bij verkiezingen

De beslissing heeft voor kritiek gezorgd in de Verenigde Staten en de Europese Unie. De VS zeiden dat zo’n uitsluiting de democratische waarden ondermijnt en vrije verkiezingen in de weg staat. Europese functionarissen benadrukten dat een dergelijk besluit alleen op basis van juridische redenen kan worden genomen „en niet om politieke redenen”.

Van de elf leden van de kiescommissie stemden twee voor deelname van de Servische Lijst en twee tegen; zeven leden onthielden zich van stemming, Dat was genoeg om de partij uit te sluiten van de verkiezingen. „Ik kan niet instemmen met de deelname van een partij die de staat Kosovo niet erkent”, zei een van de leden die voor de uitsluiting had gestemd.

Kosovo vocht eind jaren negentig een oorlog uit met Servië en verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, maar de regering in Belgrado heeft dat nooit erkend. In het grensgebied leeft een Servische minderheid, die grondwettelijk recht heeft op 10 zetels in het parlement. Die worden op dit moment allemaal ingenomen door de Servische Lijst.

Die partij noemt het onwettig dat die niet mee mag doen aan de verkiezingen op 9 februari. Servische Lijst kan de beslissing nog aanvechten bij het hooggerechtshof.