Starbucks eindigt lager op Wall Street te midden van stakingen

Economie

Starbucks is maandag lager geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Werknemers van de koffieketen hebben sinds vrijdag het werk neergelegd in Los Angeles, Chicago en Seattle. Inmiddels wordt gestaakt in tien Amerikaanse steden. Met de acties willen werknemers Starbucks dwingen de lonen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Het aandeel daalde 0,6 procent.