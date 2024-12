VS onderzoeken mogelijk ‘concurrentieverstorend’ chipbeleid China

„We hebben keer op keer een patroon gezien van schadelijke gevolgen van niet-marktconforme beleidsmaatregelen en praktijken in industrieën die de Volksrepubliek China heeft aangewezen voor wereldwijde marktdominantie” zei handelsvertegenwoordiger Katherine Tai van de USTR. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de staal- en elektrische auto-industrie. „Dit stelt Chinese bedrijven in staat om snel hun capaciteit uit te breiden en kunstmatig goedkopere chips aan te bieden die eerlijke, marktgerichte concurrentie dreigen te schaden en mogelijk zelfs uit te schakelen”, aldus Tai.

De USTR stelt verder in een verklaring dat het Chinese aandeel binnen de wereldwijde productiecapaciteit voor zogeheten fundamentele chips in zes jaar tijd is verdubbeld. Het agentschap verwacht dat dit aandeel tegen 2029 zal groeien tot ongeveer de helft. Die ontwikkeling „ontmoedigt nu al investeringen door partijen die de markt verkennen”, aldus USTR.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de afgelopen jaren geprobeerd de Amerikaanse chipproductie te versterken en de afhankelijkheid van andere landen te verminderen. China heeft het nieuwe onderzoek bestempeld als „protectionistisch” en heeft beloofd zijn belangen te verdedigen. Het land drong er bij de Amerikaanse regering op aan te stoppen met haar „verkeerde praktijken”.