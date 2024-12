Techinvesteerder Prosus eindigt lager in AEX na overnamedeal

Prosus, met een notering in de AEX, zakte 1,5 procent. Het bedrijf staat vooral bekend als grootaandeelhouder van het Chinese gameconcern Tencent, maar zoekt de laatste tijd naar andere bedrijven om in te investeren. Het belang in Tencent is in de loop der tijd wel geslonken en is momenteel nog goed voor ongeveer een kwart van de aandelen.

De algehele stemming op het Damrak bleef gedurende de handelsdag negatief. De AEX-index sloot 0,4 procent lager op 872,22 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 827,86 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent, Londen steeg 0,1 procent. De Europese markten sluiten dinsdag eerder vanwege kerstavond. Woensdag en donderdag, op eerste en tweede kerstdag, blijven de beurzen dicht.

Sterkste stijgers in de AEX waren chipbedrijf Besi (plus 2,2 procent), zorgtechnologieconcern Philips (plus 0,7 procent) en muziekconcern Universal Music Group (plus 0,6 procent). Prosus werd onderaan de hoofdgraadmeter vergezeld door betaalbedrijf Adyen en informatieleverancier Wolters Kluwer, die respectievelijk 1,5 procent en 1 procent van hun beurswaarde verloren.

Fagron daalde in de MidKap 6,8 procent. Het apothekersbedrijf heeft een waarschuwingsbrief ontvangen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om zijn processen te verbeteren. De brief volgt op een routine-inspectie van de FDA van de vestiging in Wichita in juni dit jaar. Fagron heeft zijn samenwerking toegezegd om nog „enige openstaande” punten op te lossen.

Op de beurs in Frankfurt zakte Volkswagen 2 procent. De autofabrikant heeft vrijdag een overeenkomst gesloten met vakbond IG Metall waarmee de sluiting van Duitse fabrieken wordt voorkomen. Wel wordt de productiecapaciteit flink verlaagd en moeten de komende jaren tienduizenden banen verdwijnen door natuurlijk verloop.

De euro was 1,0398 dollar waard, tegen 1,0430 dollar op vrijdag. Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper en kostte 68,74 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 72,13 dollar.