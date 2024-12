Drie formateurs moeten Groningen aan nieuw coalitie helpen

Op 25 september viel de vorige coalitie nadat de BBB tegen een windmolenpark had gestemd en vooral van ChristenUnie het verwijt kreeg schuldig te zijn aan onbetrouwbaar bestuur. Bij eerdere informatierondes haakten CDA en Groninger Belang af.

Jager is van het CDA en is momenteel waarnemend burgemeester in Dalfsen. Gijsbertsen heeft bestuurlijke ervaring als wethouder en locoburgemeester in Groningen namens GroenLinks. Pauwels is oud-wethouder van Assen.

BBB-fractievoorzitter Gouke Moes zei vorige week tijdens een Statenvergadering dat er flink wordt geïnvesteerd in de onderlinge relaties. „We hebben afgesproken als gelijkwaardige partijen een goed collegiaal bestuur neer te zetten en echt tempo te maken. Maar er is nog op geen enkel punt een formeel akkoord op inhoudelijk gebied, aldus Moes. Over betrouwbaar bestuur zei hij: „Het gaat om gedrag, dat moet je laten zien.”

De gevallen coalitie steunde op 23 van de 43 zetels. De vier partijen die nu gaan onderhandelen hebben er samen 24.