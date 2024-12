Boeing lager op Wall Street ondanks Turkse miljardenorder

Boeing staat onder verscherpt toezicht van luchtvaartautoriteit FAA na een reeks incidenten met toestellen van de fabrikant. Ook lag de productie van 737 MAX-toestellen, het bestverkochte vliegtuig van Boeing, onlangs maandenlang stil door een staking.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend, na het sterke koersherstel op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 42.699 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5925 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 19.617 punten.

Vrijdag veerden de hoofdgraadmeters op Wall Street nog zo’n 1 procent op, na een meevallend inflatiecijfer. Dat herstel volgde op de eerdere forse koersverliezen die werden veroorzaakt door zorgen over het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank gaf bij het rentebesluit van afgelopen woensdag aan minder renteverlagingen te zien voor volgend jaar dan gehoopt.

Starbucks zakte 0,3 procent. Werknemers van de koffieketen hebben hun staking uitgebreid naar nog eens vier Amerikaanse steden, verklaarde de vakbond die meer dan 10.000 barista’s vertegenwoordigt. De vijfdaagse staking begon vrijdag in Los Angeles, Chicago en Seattle. Inmiddels wordt ook gestaakt bij vestigingen in New Jersey, New York, Philadelphia en St.-Louis. Volgens Starbucks heeft de staking geen significante impact op de activiteiten, omdat het slechts om een handvol vestigingen gaat.

Qualcomm steeg 2,3 procent, na een overwinning in een langlopend licentiegeschil met chipontwikkelaar Arm Holdings. Volgens een jury in Delaware heeft Qualcomm de licentieovereenkomst met Arm (min 5,6 procent) niet geschonden.

Rumble werd 52 procent meer waard. Cryptobedrijf Tether gaat voor 775 miljoen dollar aan aandelen kopen van het videoplatform.

De euro was 1,0399 dollar waard, tegen 1,0430 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 69,16 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 72,52 dollar per vat.