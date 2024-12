Thuisbezorgd verwacht 40 procent meer bestellingen op 1 januari

Exacte cijfers van het aantal bestellingen geeft het bedrijf niet. Volgens de woordvoerster is het altijd een uitdaging om voldoende bezorgers te vinden voor de feestdagen. Het bedrijf biedt extra toeslagen om zoveel mogelijk mensen de straat op te kunnen sturen. Ook zijn er prijzen te winnen, zoals een laptop, een PlayStation 5 of vouchers om zelf eten te bestellen.

De bezorgers hebben een training gevolgd waarbij ze onder meer leren omgaan met vuurwerk of drukte op straat met feestvierders. „Ook communiceren wij actief met onze bezorgers en als de situatie erom vraagt nemen we maatregelen om hun veiligheid te garanderen”, aldus de woordvoerster van moederbedrijf Just Eat Takeaway.