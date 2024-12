Christelijke moeder in Nigeria vrijgesproken van beschuldiging van godslastering

Dat meldde de website van Christian Today zondag.

Rhoda Jatau werd op 20 mei 2022 gearresteerd, omdat ze een „godslasterlijk” WhatsApp-berichtje had doorgestuurd naar collega’s. In het bericht deelde ze een video waarin kritiek werd geuit op de gruwelijke moord op Deborah Samuel. Deze christelijke studente was kort ervoor door medestudenten gestenigd en in brand gestoken wegens vermeende lastering van de profeet Mohammed.

De zaak trok de aandacht van de internationale gemeenschap, mensenrechtenorganisaties en kerken.

Jatau werd in december 2023 op borgtocht vrijgelaten en zocht tijdens haar proces veiligheid op een onbekende locatie. Een rechter in de staat Bauchi kondigde vorige week haar volledige vrijspraak aan, meldde belangenorganisatie ADF International, die haar juridische verdediging ondersteunde.

„Na een tweeënhalf jaar durende beproeving, waarvan 19 lange maanden in de gevangenis, zijn we blij dat Rhoda eindelijk is vrijgesproken van enig vergrijp”, aldus de advocaat die haar ondersteunde. „We danken iedereen die voor Rhoda heeft gebeden en we vragen om uw voortdurend gebed, terwijl Nigerianen zich blijven verzetten tegen vervolging.”

Blasfemiewetten zijn een belangrijke oorzaak van maatschappelijke spanningen in Nigeria, aldus ADF International. Het Afrikaanse land staat op de zesde plaats van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.