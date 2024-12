Aandeel Chinese automakers in EU-verkopen daalt door heffingen

Chinese fabrikanten zoals BYD en SAIC Motor, de eigenaar van het Britse sportwagenmerk MG, waren in november goed voor 7,4 procent van de registraties van nieuwe elektrische voertuigen in de EU. Dat is een daling ten opzichte van de 8,2 procent in oktober en het laagste niveau sinds maart, meldt marktonderzoeker Dataforce.

De EU legde de extra tarieven van tot 35 procent op, nadat uit onderzoek bleek dat de Chinese staatssteun leidde tot een oneerlijk concurrentievoordeel voor de Chinese automakers ten opzichte van hun Europese branchegenoten. Maandenlange gesprekken konden het handelsgeschil tussen de EU en China niet oplossen, waardoor Brussel de nieuwe tarieven toevoegde aan een al bestaande invoerheffing van 10 procent op in China gemaakte elektrische auto’s.

Hoewel de tarieven gelden voor alle elektrische auto’s uit China, ook die van westerse merken als BMW en Tesla die daar worden gemaakt, variëren de heffingen. Dat is afhankelijk van hoeveel steun een autofabrikant kreeg van de overheid en of deze meewerkte aan het onderzoek van de EU. Zo werd het Chinese staatsbedrijf SAIC het hardst getroffen, met tarieven die nu in totaal 45 procent bedragen. SAIC, dat lange tijd de bestverkopende Chinese autofabrikant in Europa was, zag de registraties in de EU in november met 58 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder.

Ondanks dat de hogere heffingen de Chinese opmars van elektrische auto’s in de EU hebben afgezwakt, leidde de introductie ervan over het algemeen tot een kleinere tegenslag voor de Chinese automakers dan verwacht, zei analist Julian Litzinger van Dataforce. Zo zag BYD het aantal registraties van zijn automerk in de EU in november nog altijd toenemen ten opzichte van een jaar geleden.

In Duitsland en Frankrijk is het aantal registraties door Chinese fabrikanten volgens Litzinger in november wel meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. In het Verenigd Koninkrijk, dat geen lid is van de EU en de tarieven niet heeft ingevoerd, groeide het aantal registraties van Chinese elektrische auto’s daarentegen met 17 procent op jaarbasis.