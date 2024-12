Fagron onderuit op Damrak na waarschuwing toezichthouder VS

De algehele stemming op het Damrak bleef aan het begin van de korte kerstweek negatief. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 867,91 punten. De hoofdindex zakte vorige week, de laatste volle handelsweek van het jaar, al 2 procent. Over heel 2024 koerst de AEX af op een jaarwinst van ongeveer 10 procent. De MidKap daalde 1 procent tot 823,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

De Europese markten sluiten dinsdag eerder vanwege kerstavond. Woensdag en donderdag, op eerste en tweede kerstdag, blijven de beurzen dicht.

Techinvesteerder Prosus, een van de sterkste stijgers dit jaar, sloot de rij in de AEX met een verlies van 2 procent. Unilever, Wolters Kluwer, RELX en IMCD volgden met minnen van ruim 1 procent. Chipbedrijf Besi was de enige stijger met een plus van 0,3 procent.

Renewi won 0,2 procent. Macquarie heeft van de Britse toezichthouder meer tijd gekregen om te bepalen of het een bod wil uitbrengen op de Nederlands-Britse afvalverwerker. Het Australische beleggingsfonds heeft nu tot 23 januari de tijd, tegen een eerdere deadline van 26 december.

Volkswagen verloor 0,6 procent in Frankfurt. Vakbond IG Metall heeft een overeenkomst gesloten met de autofabrikant om de sluiting van de Duitse fabrieken te voorkomen. Ook komen er geen gedwongen ontslagen en wordt een baangarantie voor de periode tot 2030 weer ingevoerd. Bij vijf fabrieken wordt de productiecapaciteit wel fors verlaagd en er moeten de komende jaren duizenden banen verdwijnen door natuurlijk verloop. Er komen voorlopig ook geen loonsverhogingen.

De euro was 1,0410 dollar waard, tegen 1,0430 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 69,70 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 73,15 dollar per vat.