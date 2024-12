Musk kan geen president van de VS worden, zegt Trump

„Weet je waarom niet? Hij is niet geboren in dit land”, zei de aankomende Amerikaanse president Trump over de miljardair en baas van onder andere Tesla en SpaceX. De Amerikaanse grondwet vereist namelijk dat een president van de Verenigde Staten een Amerikaans staatsburger is die ook in dat land is geboren. Musk is geboren in Zuid-Afrika.

Trump reageerde hiermee op de kritiek van de Democraten. Zij schilderen de rijkste persoon ter wereld af als „president Musk” door de rol die de miljardair speelt in de aankomende regering van Trump. Zij vragen zich af hoe een niet-gekozen burger zoveel macht kan uitoefenen.