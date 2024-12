Beleggers gaan rustige en kortere beursweek tegemoet

Zowel de Europese beurzen als die in New York gaan dinsdag op het reguliere tijdstip open. De meeste beurzen in Europa, zoals die in Amsterdam, zullen echter om 14.00 uur al sluiten. De Britse beurs gaat iets eerder dicht, om 13.30 uur.

De handel op Wall Street eindigt dinsdag al om 19.00 uur. Donderdag, op tweede kerstdag, is weer een normale handelsdag in New York.

Dinsdag is de laatste dag dat het aandeel van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, verhandeld kan worden op de London Stock Exchange. Het bezorgbedrijf wil hiermee de administratieve last en de kosten rond de beursnotering verminderen.

Verder maakt het Britse Office for National Statistics maandag economische groeicijfers over het derde kwartaal voor het Verenigd Koninkrijk bekend. Het statistiekbureau schatte vorige maand dat het bruto binnenlands product (bbp) tussen juli en september met 1 procent is gegroeid op jaarbasis. Op kwartaalbasis is een lichte stijging van 0,1 procent voorspeld. In het tweede kwartaal groeide de Britse economie 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Ook over de Verenigde Staten komen maandag macro-economische cijfers naar buiten. Denktank Conference Board publiceert dan een maandelijks rapport over het consumentenvertrouwen in de grootste economie van de wereld. De Universiteit van Michigan kwam onlangs met voorlopige cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Daaruit kwam naar voren dat het vertrouwen in december is gestegen naar het hoogste niveau sinds april.

De AEX-index zakte afgelopen beursweek 1,7 procent. De negatieve stemming op de Amsterdamse beurs werd beïnvloed door de bijgestelde verwachting van de Federal Reserve om in 2025 niet vier keer, maar slechts twee keer de rente te verlagen. Ook op Wall Street waren vorige week zware koersverliezen te zien.