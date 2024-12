Geïrriteerde Omtzigt loopt weg uit interview met WNL op Zondag

Nieman hield Omtzigt voor dat de formatieonderhandelingen volgens de andere partijleiders zeer stroef verliepen door het gedrag van de NSC-leider. Omtzigt kwam niet tot een antwoord en vroeg het interview even te stoppen. Hij raakte zichtbaar geïrriteerd toen Nieman vroeg waarom dat nodig was. De camera’s liepen nog een kleine minuut door, terwijl beide heren zwijgend tegenover elkaar zaten.

Na een knip in de montage ging het interview verder. Omtzigt antwoordde op Niemans vraag dat het niet altijd prettige onderhandelingen waren en dat vanaf het begin van de formatie over elkaar werd gelekt. Hij zegt „tientallen” voorbeelden te hebben van gelekte informatie. Nog steeds zijn de verhoudingen in de coalitie niet goed. De „frictie” zit niet alleen tussen NSC en PVV, maar ook tussen andere partijen, erkent Omtzigt.

Nieman zegt goed te hebben nagedacht of hij het moment van weglopen zou uitzenden. Hij wilde een interview zoals dat gaat tijdens de live-uitzending vanuit de studio in Amsterdam. Omtzigt kon daar volgens Nieman „vanwege zijn gesteldheid” niet naartoe komen. Daarom is het interview nabij Enschede opgenomen.

Direct na de opnames vertelde hij Omtzigt dat het weglopen zou worden uitgezonden, aangezien dat ook was gebeurd als Omtzigt live in de studio had gezeten. „Daar was hij niet blij mee en dat is een understatement”, aldus Nieman na het interviewfragment. De presentator wilde bovendien tonen hoe Omtzigt zich soms opstelt in interviews. „Dit leek ons een zo eerlijk mogelijk beeld.”

Omtzigt is sinds kort weer aan het werk, nadat hij voor een tweede keer was uitgevallen door een burn-out. Daarover zei hij aan het begin van het interview dat het inmiddels „stukken beter” met hem gaat, maar dat hij ook al „iets meer” heeft gedaan dan hij zich had voorgenomen.