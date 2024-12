Saudi-Arabië waarschuwde Duitsland voor verdachte Maagdenburg

De verdachte van de vermoedelijke aanslag komt uit Saudi-Arabië, maar ontvluchtte dat land en woont al sinds 2006 in Duitsland. Volgens Reuters zou de waarschuwing gaan om extremistische opvattingen die de man deelde op X. Dpa schrijft dat de Saudische regering om de uitlevering had gevraagd van de man, maar dat Duitsland daar niet op heeft gereageerd.

De verdachte, Taleb A., behoorde in Saudi-Arabië tot de sjiitische minderheid en woonde in het oosten van het land. In Duitsland werkte hij als arts. Volgens Duitse media is hij op sociale media een uitgesproken aanhanger van de radicaalrechtse en islamkritische Alternative für Deutschland. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser heeft bevestigd dat A. een „islamofoob” is.