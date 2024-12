Israël voorlopig niet weg uit Syrië

Israël volgt de ontwikkelingen in Syrië op de voet. Instabiliteit aan de grenzen is voor de regering in Jeruzalem altijd een bron van zorg. En zeker in dit geval, omdat het nog absoluut niet duidelijk is welke kant het in het Arabische land op zal gaan.

Enerzijds heeft Israël reden tot tevredenheid. Want opnieuw is een belangrijke pijler van de Iraanse As van Verzet gebroken. Na de enorme militaire afstraffing van Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon, is aartsvijand Iran nu ook zijn bondgenoot Syrië kwijtgeraakt.

Aan de andere kant is het ongewis wat Israël voor het regime van Assad terugkrijgt. Vooralsnog lijkt het erop dat de rebellenbeweging Hayat Tahrir al-Sham (HTS) een belangrijke rol zal spelen in het vormen van een nieuw bestuur. Het is echter nog maar de vraag of HTS erin slaagt om zonder geweld de controle over de rest van Syrië te krijgen. En over sympathie voor de Joodse staat van de nieuwe islamistische machthebbers hoeven in Jeruzalem weinig illusies te bestaan.

Vandaar dat Israël het zekere voor het onzekere neemt. De strijdkrachten legden binnen enkele dagen vrijwel het complete Syrische militaire arsenaal in puin, uit angst dat wapens in verkeerde handen terechtkomen. En het leger nam de bufferzone in het grensgebied in, inclusief de Syrische kant van de berg Hermon.

Netanyahu (l.) op de berg Hermon. beeld AFP, GPO

Vanaf diezelfde bergtop nam premier Benjamin Netanyahu deze week hoogstpersoonlijk een kijkje. Het riep bij de bewindsman herinneringen op aan de tijd toen hij als lid van de speciale eenheid Sayeret Matkal 53 jaar geleden patrouilles in het gebied uitvoerde. „De plek is niet veranderd”, zei hij. „Maar het belang ervan voor Israëls veiligheid is de laatste jaren –en in het bijzonder de afgelopen weken– alleen maar groter geworden.”

En daarom blijven de Israëlische militairen voorlopig in de voormalige bufferzone, benadrukte Netanyahu. Hij gaf de strijdkrachten zelfs opdracht voorbereidingen te treffen voor een bezetting die tot eind volgend jaar kan duren.

Tot ongenoegen van HTS-leider Abu Mohammed al-Jolani. Hij riep Israël maandag in een interview met de Britse krant The Times op zich terug te trekken. Hij erkende het Israëlische belang om pro-Iraanse groeperingen aan te vallen. Maar na de val van Assad is er volgens hem geen reden meer om in Syrië te opereren. „Wij willen geen conflict – niet met Israël of met wie dan ook.”

De Israëlische minister van Defensie Israel Katz is daar nog niet zo zeker van. „Dit is een terreurorganisatie en Jolani is een wolf in schaapskleren”, verklaarde de bewindsman deze week.

rd.nl/israelingezoomd