Syrië wil bijdragen aan regionale vrede, zegt nieuwe machthebber

Syrië zei tegen de bezoekende delegatie „dat het Syrische volk op gelijke afstand staat van alle landen en partijen in de regio en dat Syrië elke vorm van polarisatie afwijst”, aldus een verklaring. Ook bevestigden de nieuwe autoriteiten „de rol van Syrië in het bevorderen van regionale vrede en het opbouwen van bevoorrechte strategische partnerschappen met landen in de regio”.

Een Syrische functionaris had eerder aan persbureau AFP laten weten dat de ontmoeting tussen al-Sharaa, die eerder als Abu Mohammad al-Julani leiding gaf aan een jihadistische strijdgroep, en de Amerikaanse delegatie positief was.

Al-Sharaa, de leider van de islamistische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) die de macht in Damascus heeft overgenomen, stond eerder onder Amerikaanse sancties. Maar na het eerste formele contact in Damascus op vrijdag heeft Washington de beloning voor zijn arrestatie ingetrokken.

Barbara Leaf, hoofd voor het Midden-Oosten bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei tegen de pers dat ze de nieuwe Syrische leider had gewezen op de „kritieke noodzaak om ervoor te zorgen dat terroristische groeperingen geen bedreiging kunnen vormen binnen of buiten Syrië, inclusief voor de Verenigde Staten en onze partners in de regio”. Al-Sharaa zou daarmee hebben ingestemd en maakte op Leaf een „pragmatische” indruk.