Kyiv en Moskou wisselen kerstpakketten uit voor krijgsgevangenen

De Oekraïense ombudsman Dmytro Lubinets en de Russische mensenrechtencommissaris Tatjana Moskalkova meldden de uitwisseling. Ze gaven geen details over de locatie van de bijeenkomst in Belarus, een nauwe bondgenoot van Rusland en buurland van Oekraïne. Dit is het eerste publiek bekende contact tussen zulke hooggeplaatste staatsvertegenwoordigers van de strijdende partijen in vele maanden.

Moskalkova schreef op Telegram dat 1500 kerstpakketten voor krijgsgevangenen en brieven van familieleden werden uitgewisseld. Lubinets meldde dat ook lijsten werden overhandigd van krijgsgevangenen en Oekraïense burgers die in Rusland vastzitten.

De actie was gekoppeld aan de terugkeer van meer dan 500 lichamen van Oekraïense soldaten uit Rusland, zoals eerder op vrijdag aangekondigd. Beide partijen verklaarden dat het Internationaal Comité van het Rode Kruis had bemiddeld bij de uitwisseling.

Belarus was in de eerste weken van de oorlog in 2022 de locatie voor onderhandelingen.