Flinke plussen op Wall Street na moeilijke week door rentezorgen

De Dow-Jonesindex klom 1,2 procent tot 42.840,26 punten. De brede S&P 500 ging 1,1 procent vooruit tot 5930,85 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 19.572,60 punten. Op woensdag kregen de beurzen op Wall Street juist nog rake klappen door de zorgen over het rentebeleid van de Fed. De centrale bank verlaagde toen opnieuw de rente, maar zei wel dat voor volgend jaar nu wordt gerekend op twee verlagingen, terwijl eerder werd uitgegaan van vier verlagingen.

Bij de bedrijven kon Nike op aandacht van beleggers rekenen. De sportkledingfabrikant zag de verkopen in het afgelopen kwartaal dalen vergeleken met een jaar eerder door toenemende concurrentie. Doordat meer kleding en schoenen met korting werden verkocht, daalde ook de winst aanzienlijk. Het aandeel Nike ging licht omlaag.

FedEx verloor een fractie. De post- en pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel wel tegen. Ook verlaagde het bedrijf de vooruitzichten voor het hele jaar. Volgens topman Raj Subramaniam heeft FedEx last van een zwakke vraag op de Amerikaanse thuismarkt en het aflopen van het contract met US Postal Service voor luchttransportdiensten.

Cruisemaatschappij Carnival werd 6,4 procent hoger gezet door een prognose van het bedrijf voor een hogere winst volgend jaar door de aanhoudend sterke vraag naar cruisereizen. Branchegenoten Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line Holdings liftten mee met winsten tot bijna 6 procent.

Farmaceut Eli Lilly kreeg er 1,4 procent aan waarde bij na het nieuws dat de Deense branchegenoot Novo Nordisk tegenvallende testresultaten met een middel tegen obesitas had. Mogelijk kan Eli Lilly met zijn afslankmiddelen profiteren van die tegenvaller.

De euro was 1,0430 dollar waard, net als bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 69,51 dollar. Brentolie steeg licht in prijs tot 72,93 dollar per vat.