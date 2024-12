Volkswagen sluit akkoord met vakbond: geen fabriekssluitingen

Dat betekent dat de tien fabrieken van Volkswagen in Duitsland open blijven. Ook komen er geen gedwongen ontslagen van personeel en wordt een baangarantie voor de periode tot 2030 weer ingevoerd. Bij vijf fabrieken wordt de productiecapaciteit wel fors verlaagd en er moeten de komende jaren duizenden banen verdwijnen bij Volkswagen door natuurlijk verloop. Er komen voorlopig ook geen loonsverhogingen.

Het merk kampt met zwakke verkopen, hoge kosten en felle concurrentie van Chinese elektrische auto’s op de Europese markt. Volkswagen wil daarom scherp in de kosten snijden en had gedreigd om voor het eerst in zijn geschiedenis fabrieken in eigen land te sluiten, maar dat stuitte op fel verzet van de ondernemingsraad en IG Metall. Ook de Duitse politiek had hierover grote zorgen uitgesproken.

Werknemers van Volkswagen legden deze maand al twee keer het werk neer uit protest tegen de bezuinigingsplannen. Volgens de vakbond deden daar zeker 100.000 mensen aan mee op negen locaties van Volkswagen.