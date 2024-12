Apothekers zien drukte aan balies afnemen na uitspraak rechter

Eerder op de dag zei ze dat er een run op apotheken was ontstaan door de aangekondigde staking rond de kerstdagen. De medewerkers hebben volgens haar nog wel de handen vol aan alle uit voorzorg aangevraagde medicatie. „We blijven nog even vol gas geven”, aldus Beuning. „Het is nu tegen 15.00 uur en op een van mijn locaties moeten ze nog meer dan vijfhonderd recepten afhandelen. Normaal gesproken zijn dat er op een hele dag rond de driehonderd.” Ze zegt dat mensen die hun medicatie vrijdag nodig hebben, worden voorzien. „De rest moet nog even wachten.”

De voorzitter had eerder op de middag overleg met de leden van de WZOA, waarbij 755 apotheken van de in totaal 1950 zijn aangesloten. De ASKA, namens wie Beuning ook het woord voert, heeft bijna zevenhonderd leden. De apothekers zijn volgens haar opgelucht over het vonnis, maar realiseren zich ook dat ze met de medewerkers in gesprek moeten over hun teleurstelling om de verboden staking. „We willen ze verzekeren dat we blijven werken aan het oplossen van dit conflict.”

Aangezien de actie gepland was rond de kerstdagen en twee weekenden, zouden volgens de werkgevers veel apotheken negen dagen geen of zeer beperkt medicatie kunnen verstrekken. Ze vreesden voor onherstelbare gezondheidsschade. Volgens Beuning heeft de rechter „een ramp afgewend”.

De bonden reageerden teleurgesteld op het verbod en sluiten nieuwe acties, die moeten zorgen voor meer loon en minder werkdruk, niet uit.