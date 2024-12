Nieuwe Kerk A’dam voltooit restauratieproject, hhg Rouveen komt samen in Maranathakerk Nieuwleusen, en ander plaatselijk kerknieuws

Hhg Rouveen

De hersteld hervormde gemeente (hhg) Hasselt-Rouveen-Zwolle houdt haar kerkdiensten sinds deze maand in de Maranathakerk in Nieuwleusen.

Het kerkgebouw aan de Oude Rijksweg in Rouveen dat sinds 2008 werd gebruikt is met 340 zitplaatsen te klein geworden voor de gemeente. Zij telt inmiddels ruim 600 leden, onder wie 254 belijdende. „Op zondagmorgen worden er twee diensten gehouden. In de middagdienst zit het tegenwoordig vaak ook bomvol”, zegt scriba A. Vandermeer.

De gemeente neemt al sinds haar ontstaan in 2004 geleidelijk in ledental toe, volgens de scriba de laatste tien jaar voor een groot deel door geboorten. Er zijn plannen om de kerk te verbouwen, maar daarvoor moet de gebruikelijke procedure bij de gemeente Staphorst nog worden doorlopen. De hhg heeft voor de verbouwing een bouwfonds ingesteld, waarvoor geregeld acties worden gehouden.

In Nieuwleusen is al een hhg, Rehoboth aan de Meeleweg. Over de tijdelijke oplossing voor Hasselt-Rouveen-Zwolle is met de kerkenraad van deze gemeente overlegd.

De Maranathakerk aan de Burgemeester van der Grondenstraat is in 1965 in gebruik genomen als tweede hervormde kerk in Nieuwleusen, in de toenmalige uitbreidingswijk Den Hulst. De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in het Overijsselse dorp vormen sinds een jaar één protestantse gemeente. De hervormde kerkenraad heeft bij het samengaan besloten de Maranathakerk af te stoten.

RK-kerken Zeeland

De Maria Magdalenakerk in Goes. beeld RD, Anton Dommerholt

De rooms-katholieke Pater Damiaanparochie voor Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland houdt in de nabije toekomst nog maar drie kerken open: de Maria Magdalenakerk in Goes, de centrale parochiekerk, de Willibrorduskerk in Zierikzee en de O.L.V. Hemelvaartkerk in Ovezande in de Zak van Zuid-Beveland. De Bonifaciuskerk in Kwadendamme en de Blasiuskerk in Heinkenszand worden op termijn gesloten.

Een voorgenomen besluit voor deze reorganisatie is voorgelegd aan de parochianen. Het parochiebestuur neemt waarschijnlijk begin volgend jaar een definitief besluit. „Sluiting van kerkgebouwen is nodig omdat ze te groot en te kostbaar zijn geworden”, aldus het bestuur. „Als parochie moeten we zelf alle kosten (onderhoud, energie) dragen, terwijl steeds minder mensen deelnemen aan het kerkelijk leven en financieel bijdragen. Elke zeven jaar halveert het aantal kerkgangers.”

Ook speelt mee dat er minder voorgangers zijn. Het pastoraal team van de parochie telt twee priesters en (in deeltijd) twee pastoraal werkers en een projectmedewerker. Het team verzorgt ook de vieringen in de Mariaparochie op Walcheren.

Drie jaar geleden werd al besloten tot sluiting van de Eligiuskerk in Lewedorp, de Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek en de OLV Onbevlekt Ontvangen-kerk in Hansweert.

Kerk Westbeemster

De rooms-katholieke Johannes de Doperkerk aan de Jisperweg in Westbeemster (Noord-Holland) wordt verkocht. De eerste inschrijvingsdag is vrijdag 27 december, de vijfde en de laatste is op 31 maart 2025. De kruiskerk is een rijksmonument, dateert uit 1878 en staat op een perceel grond van 24.340 vierkante meter. Het neogotische kerkgebouw is vanwege haar cultuur- en architectuurhistorische waarde beeldbepalend voor het dorp en de regio. Het is een ontwerp van architect Y. Bijvoets. Het tweeklaviersorgel werd in 1890 gebouwd door orgelmaker Franssen uit Roermond en in 1979 voor het laatst gerestaureerd door de Alkmaarse firma Vermeulen.

Nieuwe Kerk A’dam

Donderdagochtend staat De Nieuwe Kerk Amsterdam tijdens een feestelijke bijeenkomst stil bij de voltooiing van haar restauratieproject. „De acht zuilen die het hart van de kerk dragen zijn succesvol voorzien van hun nieuwe fundering. De kerk is klaar voor het vieringsjaar Amsterdam 750”, laat De Nieuwe Kerk weten.

Tijdens de bijeenkomst, die om tien uur begint, spreken Annabelle Birnie (directeur De Nieuwe Kerk) en wethouder Rutger Groot Wassink van de gemeente Amsterdam over dit project.