Twee werkgeversorganisaties hadden een kort geding aangespannen om de staking in de week van Kerst te verbieden. Door de drie stakingsdagen, in combinatie met twee kerstdagen en vier weekenddagen, zouden apotheken negen dagen achtereen alleen voor spoedgevallen zijn geopend. „Volstrekt onverantwoord”, noemde de advocaat van de Werkgeversvereniging Zelfstandig Openbare Apothekers (WZOA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) de plannen om het werk neer te leggen donderdag tijdens de zitting in Utrecht.

Apotheekmedewerkers voeren al maanden actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Het gaat om al het personeel van apotheken, behalve de apothekers zelf. Vanaf begin september hielden ze zogeheten stiptheidsacties, daarna werden er tien regionale stakingen georganiseerd en op 12 november was er voor het eerst in de geschiedenis een landelijke staking in deze sector om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Zo’n 10.000 demonstranten kwamen die dag samen op het Malieveld, ongeveer de helft van het totale aantal apotheekmedewerkers.

Loonsverhoging

Vakbonden FNV en CNV willen dat de salarissen van apotheekmedewerkers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met minimaal 6 procent worden verhoogd. Ook het minimumloon moet volgens hen worden verhoogd: naar 16 euro per uur. De apotheekbedrijven bieden echter 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. Een beginnende apothekersassistente verdient onder de huidige CAO ruim 2300 euro bruto per maand.

Apothekers staan niet per definitie negatief tegenover de acties vanuit de vakbonden, zei de advocaat van de werkgeversorganisaties donderdag. „De apothekers hebben stakingsdagen geaccepteerd, gefaciliteerd, en soms zelfs openlijk gesteund”, aldus de advocaat. Volgens hem zijn met de plannen voor volgende week de grenzen „ruimschoots overschreden”. Apothekers voorzien dat er „op grote schaal fouten worden gemaakt”, voerde de zegsman aan, waardoor volgens hem „de meest kwetsbare mensen” volgende week het risico lopen op gezondheidsschade, „die in sommige gevallen onherstelbaar kan zijn”.

Volgens de advocaat van de vakbonden hebben de werkgevers, zorgverzekeraars en de overheid geen verantwoordelijkheid genomen aan de onderhandelingstafel. De zegsman wees erop dat de acties langzaam zijn opgebouwd en dat er continu overleg is geweest tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Vanuit de apotheken hebben de bonden tijdens eerdere stakingen geen signalen gekregen dat deze problemen opleverden, zei de advocaat. „De calamiteitentelefoon heeft niet gerinkeld.”

Ook wees de advocaat op de maatregelen tussen de apotheken en de bonden waardoor de veiligheid van de zorgverlening in de ogen van de bonden wel is gewaarborgd. Daar heeft de rechter anders in geoordeeld.

Opgelucht

„Het is een domper”, reageert bestuurder Ralph Smeets van FNV. „We denken dat we alle voorzorgsmaatregelen in acht hebben genomen. We verwachten dat de werkgevers weer achterover gaan leunen, zoals ze dat al jaren doen.” De bonden gaan handelen naar de uitspraak, stelt Smeets, en dus zullen de apotheken gewoon open blijven. „Maar gaan we niet knallend het jaar uit, dan wel knallend het jaar in. De rechter heeft stakingen tot 30 december verboden, dus vanaf 1 januari gaan we gewoon weer verder.”

„Maar gaan we niet knallend het jaar uit, dan wel knallend het jaar in” - Ralph Smeets, bestuurder bij vakbond FNV

Karin Beuning, voorzitter van werkgeversorganisatie WZOA is „ontzettend opgelucht” met de uitspraak. „We denken dat een potentiële ramp is voorkomen.” Apothekers zijn nu vooral bezig met het herstellen van „de chaos door het hamstergedrag van mensen na de aankondiging”.