Apotheken in Zeeland en Zuid-Holland dicht: „Niemand gaat met dit herfstige weer voor de lol de barricaden op”

De Goese apotheken hebben het antwoordapparaat aan staan: wegens staking gesloten. Bij apotheken in Gouda en Middelburg neemt een werknemer de telefoon op, ondanks de staking. Of ze iets mogen zeggen, moeten ze eerst met hun werkgever bespreken. En die zegt nee.

De ”tweede apotheker” in Middelburg overlegt met de eerste en verwijst dan door naar de landelijke organisatie BENU. Die blijft ondanks herhaalde pogingen onbereikbaar.

Tekenend voor de situatie in de farmacie. In honderden apotheken legden de medewerkers maandag het werk neer. Ook dinsdag staken ze. De spoedzorg is wel gegarandeerd. Volgens de vakbonden FNV en CNV kunnen mensen in geval van nood altijd hun medicijnen krijgen.

Al sinds begin september wordt in de apotheekbranche actie gevoerd. Meer dan 1500 apothekersassistenten uit Brabant, Limburg en Zeeland verzamelden zich eind oktober bij het hoofdkantoor van zorgverzekeraar CZ in Tilburg. Voor de negende keer in acht weken staakten ze.

Agressie

De vakbonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli dit jaar met 6 procent omhoog gaan. Ook het minimumloon moet volgens hen worden verhoogd: naar 16 euro per uur. De apotheekbedrijven bieden echter 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025.

De bonden willen daarnaast dat alle gewerkte uren worden uitbetaald, dus ook de voorbereidingsmomenten voordat de apotheek opengaat. Daarnaast eisen de medewerkers meer aandacht voor werkdruk en voor agressie aan de balie.

CNV-onderhandelaar Albert Spieseke noemt de opstelling van de werkgevers „ronduit teleurstellend”: bij de geringe verhoging die zij bieden, gaan de werknemers er als gevolg van de inflatie op achteruit.

Dat was ook de boodschap tijdens de landelijke staking op 12 november, waarbij zo’n 10.000 apotheekmedewerkers actievoerden. Ze kwamen massaal naar het Malieveld in Den Haag.

Toen er geen beter bod kwam, sloten 438 apotheken in Limburg en Noord-Brabant hun deuren. In het begin waren het stakingen van een dagdeel of een dag. Nu wordt er vaker en langer gestaakt. Woensdag legden medewerkers van de meer dan 350 apotheken van de keten BENU het werk neer. Vrijdag was er een manifestatie in de stad Groningen. Die dag begon een staking in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Daar gaan de medewerkers dinsdag weer aan het werk.

Vacatures

Volgens de vakbonden FNV en CNV zijn de stakingen „pure noodzaak. „Niemand gaat met dit herfstige weer voor de lol de barricaden op”, zeggen Spieseke en zijn FNV-collega Ralph Smeets. „Al deze medewerkers willen het liefst gewoon aan het werk. Maar dan wél voor een fatsoenlijk loon, waar ze de rekeningen en de huur van kunnen betalen.”

„Niemand gaat met dit herfstige weer voor de lol de barricaden op” - Woordvoerders CNV en FNV

„De apotheekmedewerkers doen heel belangrijk werk, maar krijgen daarvoor niet de waardering die ze verdienen”, zegt Spieseke. „Zo schieten de werkgevers zichzelf in de voet. Ze blijven hangen in hetzelfde riedeltje dat ze onvoldoende geld hebben gekregen van de verzekeraars, die dat weer betwisten. Het is nu al heel moeilijk om personeel te krijgen in deze branche. Want waarom zouden mensen zulk verantwoordelijk werk gaan doen als de beloning zo slecht is? Het aantal vacatures in de apotheken groeit, de werkdruk stijgt; op deze manier loopt een onmisbare schakel in de zorgketen vast. Als dit zo doorgaat, zullen er onvermijdelijk apotheken omvallen en dan is iedereen de dupe.”

De vorige driejarige cao liep al op 30 juni af. Ook in 2021 werd duchtig onderhandeld. De leden van FNV Zorg en Welzijn stemden toen in met het voorstel van de werkgevers, maar de leden van CNV Vakmensen wezen het af. De tegenstemmers vonden het loonbod te laag ten opzichte van de inflatie en het resultaat in andere sectoren, zoals de ziekenhuizen.