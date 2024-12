Volkswagen kondigde eerder dit jaar een flinke reorganisatie aan omdat het bedrijf in een crisis verkeert. De Duitse autobouwer heeft vooral last van hoge kosten en forse concurrentie uit China. Zo daalde de winst het afgelopen kwartaal met 64 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Om kosten te besparen wil Volkswagen tienduizenden banen in Duitsland schrappen en drie van de tien fabrieken in het land sluiten, tot grote onvrede van de vakbond.

Afgelopen nacht gingen de onderhandelingen tussen Volkswagen en de vakbond tot 04.00 uur door, zonder concreet resultaat. Wel spraken deelnemers toen van „vooruitgang, maar geen akkoord”.

IG Metall is bereid om akkoord te gaan met het niet verhogen van de lonen en minder werkuren, mits er geen permanente loonsverlaging op tafel wordt gelegd. Ook eist de vakbond zekerheid op werk. Volkswagen kan zich daar niet in vinden, waardoor de kans op een akkoord voor kerst steeds kleiner lijkt te worden. Als dat niet gebeurt, dreigt de vakbond met nog grotere stakingen.

Werknemers van Volkswagen hebben deze maand al twee keer het werk neergelegd. Volgens de vakbond deden daar zeker 100.000 mensen aan mee op negen locaties van Volkswagen.