Medisch-techbedrijf Onward stijgt op beurs na goedkeuring VS

De FDA staat de verkoop van het systeem van Onward vooralsnog alleen toe voor gebruik in klinieken. De toelating voor thuisgebruik wordt medio 2025 verwacht. Onward is van plan om begin volgend jaar ook goedkeuring aan te vragen in de Europese Unie.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 872,04 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder al 1,6 procent en koerst af op een weekverlies van ruim 2 procent. De MidKap daalde 0,7 procent tot 825,98 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent. Londen hield het verlies beperkt tot 0,5 procent, na een stijging van de Britse winkelverkopen in november.

De stemming op de Europese beurzen werd gedrukt door het dreigement van aankomend president Donald Trump om importheffingen voor de Europese Unie in te voeren als de EU-lidstaten niet meer Amerikaanse olie en gas gaan inkopen. Ook het vooruitzicht dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar minder sterk gaat verlagen dan gehoopt, bleef de aandelenkoersen onder druk zetten.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX, met een verlies van ruim 2 procent. AkzoNobel, Adyen, Aegon, ASR, ING en NN Group verloren meer dan 1 procent. Chipbedrijf Besi voerde de schaarse stijgers aan, met een plus van 1,7 procent.

In de MidKap stond TKH bovenaan met een winst van 4 procent, nadat bekend werd dat investeringsmaatschappij HAL een belang van 3,5 procent heeft in de technologiegroep. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij, met een min van 3 procent.

De euro was 1,0394 dollar waard, tegen 1,0384 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 68,99 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 72,46 dollar per vat.