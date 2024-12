Scholz wil EU-breed beleid voor subsidies stekkerauto’s

Scholz stelde dat „een Europese oplossing met betrekking tot aankoopstimulansen” de beste manier zou zijn om met Chinese fabrikanten te concurreren. Volgens hem toont de grensoverschrijdende handel in elektrische auto’s aan hoe verweven de markt is, vandaar de behoefte aan een EU-brede aanpak.

Het Duitse parlement heeft maandag de regering van Scholz met een vertrouwensstemming weggestemd, nadat zijn regering vorige maand uit elkaar was gevallen. In februari vinden vervroegde parlementsverkiezingen in Duitsland plaats. Scholz wordt de kanselierskandidaat namens zijn partij, de centrumlinkse SPD. Deze week kwam de partij met het verkiezingsprogramma, waarin onder meer staat dat de SPD een ‘Made in Germany-premie’ wil invoeren om investeringen in Europa’s grootste economie te stimuleren. Ook wil de partij de aankoop van in Duitsland gemaakte elektrische auto’s stimuleren met een tijdelijke belastingaftrek voor kopers.

Onder meer het Duitse Volkswagen, waaronder ook Audi, Seat en Škoda vallen, kampt met tegenvallende autoverkopen in Europa en China, vooral van elektrische auto’s. De autofabrikant zoekt daarom naar manieren om kosten te besparen en overweegt massaontslagen en meerdere fabrieken in Duitsland te sluiten. De maatregelen stuiten op flinke weerstand van de vakbond en werknemers. Mede om de dreigende maatregelen hadden werknemers van Volkswagen onlangs het werk neergelegd.