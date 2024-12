Vlucht MH370 is een van ’s werelds grootste luchtvaartmysteries. De Boeing 777 met 239 mensen aan boord verdween in maart 2014 van de radar tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Beijing. Wat er fout is gegaan, is nooit duidelijk geworden. Het wrak is nooit gevonden, al zijn er wel eerder wrakstukken aangespoeld in Afrika en op eilanden in de Indische Oceaan.

Ocean Infinity zocht in 2018 ook al op de zeebodem naar restanten van het vermiste vliegtuig. Dat was de laatste zoekpoging. Als het bedrijf nu wel succesvol is, ontvangt het 70 miljoen dollar (67,5 miljoen euro) van de Maleisische overheid.