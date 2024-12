Agenten kunnen in een auto wel tienduizenden euro’s vinden, soms ook een half miljoen of zelfs een miljoen euro. Het geld zit soms verstopt in verborgen ruimtes in een auto, maar kan ook gewoon in een koffer in de achterbak zitten.

Mensen hebben volgens de politie meestal niet zomaar zoveel geld op zak, vaak gaat het om criminelen die willen witwassen. Het vervoeren van grote sommen geld heeft grotendeels te maken met drugshandel, maar kan ook onderdeel zijn van ondergronds bankieren.

Als bij iemand in de auto veel cash wordt gevonden, wordt die persoon aangehouden en het geld in beslag genomen. De straf die hierop staat loopt uiteen, van een taakstraf tot een gevangenisstraf van gemiddeld een jaar.

„Door het geld te onderscheppen raken we criminele organisaties in de basis”, aldus de politie. Tijdens de controles vinden agenten naast geld ook drugs, medicijnen en wapens.