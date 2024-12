De omzet zakte in het tweede kwartaal van Nike’s gebroken boekjaar 8 procent tot 12,4 miljard dollar (12 miljard euro). Doordat Nike meer kleding en schoenen moest afprijzen voordat ze werden verkocht, daalde ook de winst aanzienlijk. De nettowinst kwam uit op 1,2 miljard dollar, 26 procent lager dan een jaar eerder.

Nike is sinds de zomer veel van zijn waarde op de beurs in New York verloren door tegenvallende verkoopcijfers. Dat kostte toenmalig topman John Donahoe in oktober zijn functie. Hij werd opgevolgd door Elliot Hill, die terugkeerde van zijn pensioen en bekendstaat als een oudgediende binnen Nike.

Critici vonden dat Donahoe de relatie met winkeliers te veel had verwaarloosd, waardoor Nike-producten in veel minder winkelschappen lagen. Ook zou hij te weinig aandacht hebben gehad voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Hill kondigde bij de kwartaalcijfers aan „sport weer centraal te stellen bij alles wat we doen”, wat Nike een aantrekkelijker merk moet maken.

Dat Nike het afgelopen kwartaal minder heeft verkocht, was door beleggers al ingecalculeerd. De omzetdaling was zelfs minder erg dan gevreesd, waardoor het aandeel in de nabeurshandel steeg.