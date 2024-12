Franse premier: we moeten strijd van Gisèle Pelicot voortzetten

„Groot respect voor Gisèle Pelicot, die tijdens dit proces onfeilbare moed heeft getoond en een voorbeeld is geweest”, schrijft Bayrou op X. „Ze is een symbool geworden van geweld tegen vrouwen. Haar strijd verplicht ons allemaal, en moet worden voortgezet.”

Pelicot werd zo’n tien jaar lang door haar echtgenoot Dominique Pelicot gedrogeerd en verkracht. Hij bood haar ook aan aan anderen die hij via internet had leren kennen. De man maakte daar filmpjes en foto’s van, waardoor er veel bewijs was. Hij werd donderdag veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, de vijftig medeverdachten kregen straffen van drie tot vijftien jaar.

Gisèle Pelicot zei na de veroordelingen dat ze de rechtszaak „een hele zware beproeving” had gevonden, maar dat ze toch nooit spijt heeft gehad dat ze haar anonimiteit heeft opgegeven. „Ik heb nu vertrouwen in een betere toekomst waarin iedereen, zowel vrouwen als mannen, in harmonie kan leven met respect en wederzijds begrip.”