Comité verkent voortzetting Protestants Nederland om „deel te nemen aan publieke debat”

Dat meldt het comité in een schrijven, gericht aan het huidige ledenbestand van Protestants Nederland. De brief is afgedrukt op de achterzijde van een brief van het oud-bestuur van Protestants Nederland, waarin dit meldt dat „het proces tot ontbinding van de vereniging kort geleden is afgerond”. Van de resterende gelden wordt 9000 euro geschonken aan een project dat tot een wetenschappelijk verantwoorde biografie van Groen van Prinsterer wil komen. Het oud-bestuur zegt verder het nieuwe initiatief „hartelijk aan te bevelen” bij de leden van de opgeheven vereniging.

Het vernieuwde Protestants Nederland wil „de christelijke stem in Nederland versterken” en daartoe „deelnemen aan het publieke debat, geworteld in de christelijke traditie en de Reformatie”, meldt het comité in de brief. Deelname aan het publieke debat zou een „terugkeer” betekenen „naar wat Protestants Nederland ooit beoogde”, aldus woordvoerder Robbert-Jan van de Werken in een toelichting tegen het Reformatorisch Dagblad. De initiatiefnemers hopen bovendien het tijdschrift van de opgeheven stichting digitaal voort te kunnen zetten.

Robbert-Jan van de Werken. beeld LinkedIn

De precieze rechtsvorm van het voortgezette Protestants Nederland is nog niet duidelijk; begin 2025 hoopt het comité daar meer over te kunnen zeggen. Er is „nog een aantal organisatorische en financiële hobbels te nemen”, meldt de brief. „Het is nu een verkenning; er is nog geen witte rook”, benadrukt Van de Werken. „Zo zijn we nog op zoek naar sponsors.”

Reserve

Volgens de brief heeft het bestuur van de opgeheven vereniging een gedeelte van de resterende financiële reserve voor de heroprichting beschikbaar gesteld. Dat betreft een bedrag van 4000 euro, zegt woordvoerder Van de Werken desgevraagd, „natuurlijk onder voorwaarde dat er iets van de grond komt”.

Het oprichtingscomité bestaat uit Martine Goudriaan, werkzaam in de financiële dienstverlening, Bart Jan Spruyt, historicus en journalist, Gijsbert Vonk, werkzaam bij een adviesbureau, Tineke van der Waal-Goudriaan, journaliste, en Van de Werken, voormalig burgerraadslid voor de ChristenUnie in Rotterdam.

De voormalige Vereniging Protestants Nederland bestond sinds 1923. Honderd jaar later, in november 2023, werd bekend dat Protestants Nederland wilde stoppen. Een slinkend en vergrijzend abonneebestand en gebrek aan scribenten noopten de bestuursleden daartoe. In drie vergaderingen in november, december en juni besloten leden tot opheffing, maar de juridische afwikkeling kostte meer tijd.