De fout werd in 2021 bekend en de Belastingdienst heeft toen volgens de woordvoerder gelijk actie ondernomen. Uit een Kamerbrief in oktober kwam nog naar voren dat 146.000 mensen recht hebben op compensatie. Dat aantal ligt nu hoger omdat alle onderzoeken rond de fout met de invorderingsrente zijn afgerond, volgens de woordvoerder.

Begin dit jaar begon de Belastingdienst met het compenseren van de gedupeerden. De woordvoerder stelt dat bijna iedereen inmiddels het geld terug heeft gekregen en dat de laatste mensen voor het einde van dit jaar worden gecompenseerd.

Eerder wilde de Belastingdienst de compensatie in juni al afgerond hebben, maar bleek meer tijd nodig te hebben dan verwacht, staat in de Kamerbrief. Zo moest de ICT moest worden aangepast en moesten medewerkers een opleiding volgen voor het handmatig beoordelen van de aanslagen. Een gebrek aan personeel met de juiste ICT-kennis zorgde ook voor vertraging.

De rekenfout is in 2021 hersteld, meldt de woordvoerder. „In de systemen van de Belastingdienst moet je veel handmatig werk doen. Door een menselijke fout is telkens een te hoog bedrag gerekend”, legt hij uit.

Mensen moeten invorderingsrente betalen aan de Belastingdienst als een belastingaanslag niet op tijd wordt overgemaakt. Mensen die uitstel van betaling hebben gekregen, moeten deze rente ook afdragen.