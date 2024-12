Franse politie pakt 95 verdachten op voor kinderpornonetwerk

De politie ontdekte het netwerk tijdens een onderzoek naar een man van in de 30 uit de omgeving van Parijs, meldt BFMTV. In november vorig jaar werd bij hem huiszoeking gedaan, waarna werd vastgesteld dat hij in meerdere groepen op Signal actief was waar kinderporno werd gedeeld. De andere gebruikers zijn afkomstig uit 130 landen, bevestigt de politie aan persbureau AFP na de berichtgeving van BFMTV.

Volgens de nieuwszender waren 570 politiemensen betrokken bij het onderzoek naar het netwerk. Er zou 217 terabyte aan kinderporno zijn aangetroffen: 156.000 filmpjes en 375.000 video’s. De Franse politie zou nog onderzoeken of onder de jonge slachtoffers ook Franse kinderen zijn.

De Franse verdachten zijn mannen van 18 tot 74 jaar, en een minderjarige van 16. Ze komen uit alle geledingen van de samenleving, meldt BFMTV. De verdachten lijken elkaar buiten de Signalgroepen om niet gekend te hebben.