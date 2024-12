Overijssel versnelt afhandeling ‘kanaaldrama’ met hulp van Slob

Gedeputeerde Martijn Dadema hoopt het ‘kanaaldrama’ voor het einde van deze bestuursperiode, begin 2027, te kunnen afsluiten. „En liefst nog eerder.” Van de ongeveer vierhonderd huishoudens met schade, ontstaan na werkzaamheden aan het kanaal, is nu met ongeveer de helft een akkoord bereikt over de afhandeling. Begin dit jaar, voordat Slob begon, stond de teller op honderd opgeloste zaken. In 21 gevallen betaalt de provincie de bouw van een volledig nieuwe woning. Drie keer was dat op advies van Slob, die „langslepende en schrijnende situaties” oppakt.