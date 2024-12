In een telefonisch interview met nieuwszender NBC zegt Trump dat „het slimste om te doen” het schrappen van het schuldenplafond in zijn geheel is. „De Democraten zeiden dat ze ervan af willen. Als zij ervan af willen, ga ik voorop”, citeert de nieuwszender de Republikeinse president-elect.

De opmerkingen komen te midden van een politiek conflict dat deze week is opgelaaid rond een begrotingsvoorstel dat een sluiting van overheidsdiensten gedurende de feestdagen moest voorkomen. Republikeinen en Democraten leken een compromis te hebben bereikt in het Congres, maar na felle kritiek van Trumps bondgenoot en campagnefinancier Elon Musk keerde ook de aanstaande president zich tegen de overeenkomst. Zonder akkoord begint zaterdag de zogeheten ‘shutdown’ van overheidsdiensten.

Musk ageerde op het socialemediaplatform X, dat hij zelf heeft gekocht, tegen de extra uitgaven die deel uitmaken van het compromis. Zo zouden er tientallen miljarden dollars gaan naar rampenbestrijding en boeren en werd een salarisverhoging voor volksvertegenwoordigers geregeld. Trump keerde zich ook tegen het akkoord en eiste vervolgens een verhoging van het schuldenplafond, iets wat in de onderhandelingen over de noodbegroting eigenlijk geen prangende kwestie was.

Trumps pleidooi voor een definitief einde van het schuldenplafond kreeg steun van de Democratische senator Elizabeth Warren. „Ik ben het eens met verkozen president Trump dat het Congres het schuldenplafond moet beëindigen en nooit meer moet regeren via gijzelingsacties”, meldde ze op X.