Twee weken langer gratis met de bus in deel Zuid-Holland

De vervoersmaatschappij verzorgt sinds afgelopen zondag het busvervoer in dit gebied. Qbuzz moet tientallen vervangende bussen inzetten, waaronder touringcars, omdat een groot deel van de bestelde elektrische bussen later wordt geleverd dan afgesproken. De vervangende bussen zijn minder toegankelijk voor onder meer reizigers met een kinderwagen of rolstoel. Ook hebben deze bussen geen schermen met actuele reisinformatie. Als ‘goedmakertje’ bood Qbuzz daarom deze week al gratis vervoer aan.

„Ondanks de grote inzet van alle collega’s bij Qbuzz is onze dienstverlening naar onze reizigers deze week helaas niet zoals we dat graag willen”, meldt het bedrijf donderdag. „We voelen de gevolgen van de enorme leveringsproblemen van onze busleverancier. Er zijn vertragingen en er vallen ritten uit. Die hebben voor onze reizigers vervelende gevolgen en dat spijt ons enorm.” Ook in de kerstvakantie is reizen met de bus daarom gratis.

Qbuzz neemt de komende dagen veertig extra dieselbussen in gebruik, die de touringcars vervangen. „We verwachten daarmee een eerste stap te zetten om de rituitval te beperken.” In de komende weken stromen geleidelijk de nieuwe elektrische bussen in.