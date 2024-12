Ook het aantal aankomende passagiers stijgt, naar 53.000 per dag van 52.000 vorig jaar. Het aantal overstappers komt uit op gemiddeld 69.000 per dag, vergeleken met 61.000 vorig jaar. De meeste aankomende passagiers worden verwacht op zondag 5 januari met 66.000 reizigers.

In totaal rekent de luchthaven deze kerstvakantie op ongeveer 3 miljoen reizigers, een groei van 6,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens een woordvoerder is de luchthaven goed voorbereid op de drukte. „We zijn er klaar voor. We zijn goed bemand en verwachten geen problemen”, aldus de zegsman.

Volgens Schiphol kiezen reizigers deze kerst vooral voor bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. Ook de Verenigde Staten, Turkije en Duitsland zijn populair. De top tien wordt volgens de luchthaven afgesloten door Zwitserland, Portugal, de Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk.