Poetin vertelde Assad te zullen vragen naar de vermiste Amerikaanse journalist Austin Tice. De journalist werd in 2012 ontvoerd in Damascus. Het is niet bekend waar hij is en of hij nog in leven is. Sinds de onverwachte val van Assads regime eerder deze maand is de hoop ontstaan dat de Amerikaan vrijkomt.

Assad vluchtte naar Moskou na een verrassend snelle opmars van rebellen, die inmiddels de machthebbers in Syrië zijn. Hij liet begin deze week voor het eerst van zich horen via een bericht op Telegram. Daarin zei Assad dat hij Syrië niet wilde verlaten, maar dat hij door Rusland gedwongen was te vertrekken.

Volgens Poetin is het einde van Assads regime geen „nederlaag” voor Rusland. „We gingen tien jaar geleden naar Syrië om te voorkomen dat er een terroristische enclave werd gecreëerd. Over het algemeen hebben we ons doel bereikt”, aldus de president. Hij zei verder dat met de nieuwe machthebbers wordt gesproken over het behouden van de Russische legerbasissen in Syrië.