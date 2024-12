Ondernemers omzeilen bpm, verkoop dieselbusjes verdrievoudigd

Economie

De verkoop van dieselbusjes in Nederland is vorige maand verdrievoudigd, tot bijna 13.000 stuks. De sprong in verkopen komt vooral door de aankomende wijziging in de belastingregels voor bedrijfswagens. Vanaf 1 januari wordt er bpm geheven op nieuwe diesel- en benzinebedrijfswagens. „Afhankelijk van het type voertuig, kan dit tussen de 15.000 en 20.000 euro schelen, als je hem dit jaar nog bestelt”, zegt een woordvoerster van RAI Vereniging. Elektrische bedrijfswagens blijven vrijgesteld van bpm.