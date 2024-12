AEX-index koerst af op fors lager begin na rentebesluit Fed

Amerikaanse beleggers schrokken van het nieuws dat de Fed de rente volgend jaar minder snel wil verlagen dan gehoopt. De Dow-Jonesindex zakte 2,6 procent en ging daarmee voor de tiende dag op rij omlaag. Dat is de langste verliesreeks sinds 1974. De brede S&P 500-index verloor 3 procent en techgraadmeter Nasdaq kelderde 3,6 procent.

In Amsterdam lijkt de AEX ruim 1 procent lager te openen. Ook de andere Europese beurzen beginnen naar verwachting in het rood. In het Verenigd Koninkrijk komt de Bank of England later op de dag met een rentebesluit. De Britse centrale bank zal het rentetarief waarschijnlijk onveranderd laten, gezien de oplopende inflatie in het land.

De Aziatische beurzen gingen omlaag. De Nikkei in Tokio verloor 0,7 procent. In Japan hield de centrale bank de rente zoals verwacht voor de derde keer op rij onveranderd.

Nissan zette de opmars voort en klom 6,5 procent. De Japanse autofabrikant werd woensdag al bijna een kwart meer waard na berichten over een mogelijke fusie met branchegenoot Honda. Taiwanese media melden daarnaast dat Foxconn gesprekken voert met Renault om het grote belang van de Franse automaker in Nissan over te nemen. Eerder werd al gemeld dat de Taiwanese elektronicaproducent interesse zou hebben in Nissan.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent. De monetaire autoriteit van Hongkong verlaagde in navolging van de Amerikaanse centrale bank ook de rente met een kwart procentpunt. Dat komt doordat de Hongkongse dollar nauw gekoppeld is aan de Amerikaanse munt.

De euro zakte tot het laagste niveau in twee jaar ten opzichte van de dollar door het vooruitzicht van minder renteverlagingen in de VS. De eenheidsmunt was 1,0385 dollar waard, tegen 1,0471 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 70,19 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 73,17 dollar per vat.