De Oekraïense leider zei dat het belangrijk is dat Europese landen het onderling eens zijn over de veiligheid en het versterken van Oekraïne. Hij noemde het versterken van het leger een prioriteit. Het is volgens hem tevens „erg belangrijk” om zijn twee dagen in Brussel te gebruiken om partners van Oekraïne te spreken.

Rutte zei dat moet worden gezorgd dat Oekraïne zich in de „best mogelijke positie” bevindt om vredesgesprekken met Rusland te starten zodra Kyiv daarmee wil beginnen. „Dat betekent dat we nu alles moeten doen om te zorgen dat we Oekraïne, als het gaat om luchtverdediging en andere wapensystemen, bieden wat we kunnen”, verklaarde Rutte.

Volgens Zelensky heeft Oekraïne negentien extra luchtverdedigingssystemen nodig om de Oekraïense energie-infrastructuur te beschermen tegen Russische aanvallen. Dit staat op de gespreksagenda van woensdagavond. Er wordt verder gesproken over onder meer andere wapensteun en de economie van Oekraïne zowel nu als na een vredesakkoord.

Het is niet duidelijk wie precies bij het overleg van woensdagavond zullen zijn. Het gaat om onder anderen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse premier Dick Schoof. Zelensky meldde eerder op woensdag dat hij in Brussel leiders en staatshoofden spreekt van Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, Nederland, Polen en Tsjechië en vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk en andere landen.