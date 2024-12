IT-organisatie raadt inzet AI-tool Microsoft af om privacyrisico

SURF is een organisatie waarin Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire ziekenhuizen en een groep mbo’s en onderzoeksinstituten samenwerken op IT-gebied. Het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar Microsoft 365 Copilot. Daaruit zijn privacyrisico’s naar voren gekomen, die volgens SURF bijvoorbeeld betrekking hebben op een gebrek aan transparantie van Microsoft. Zo is onder meer niet duidelijk welke persoonsgegevens het bedrijf verzamelt en bewaart.

Microsoft laat weten dat donderdag een uitgebreider onderzoeksrapport verschijnt. „We evalueren de tussentijdse bevindingen en zullen blijven samenwerken met de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat het gebruik van Microsoft 365 Copilot ten goede komt aan Nederlandse burgers en in overeenstemming is met internationale regelgeving”, aldus een woordvoerder van Microsoft.