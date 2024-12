LTO: waarschuwing NVWA schaadt vertrouwen in overheid

Daarmee reageert de organisatie op de waarschuwing van de NVWA dinsdag aan een schapenhouder die zijn dieren onvoldoende zou hebben beschermd tegen wolven. De waarschuwing volgde op een inspectie van de NVWA naar aanleiding van een melding, waarvoor Animal Rights zei verantwoordelijk te zijn.

Met de waarschuwing heeft de NVWA volgens LTO afgeweken van kabinetsbeleid. De landbouworganisatie zegt met het ministerie van Landbouw in gesprek te zijn over een beleidsregel die schapenhouders duidelijkheid moet geven over wanneer een beschermingsplicht geldt bij wolvenaanvallen en hoe schapenhouders daaraan kunnen voldoen. Daarvoor heeft de minister een overgangsfase aangekondigd. Op die manier kunnen boeren beschermingsmaatregelen treffen. De toezichthouder zou pas moeten handhaven als er meer duidelijkheid is en boeren financiële steun krijgen, vindt de landbouworganisatie.