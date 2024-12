Heinen zet voorbereidingen privatisering Volksbank door

Heinen benadrukte in een Kamerdebat dat al bij de nationalisatie in 2013 van het toenmalige SNS Reaal, de voorloper van de Volksbank, is afgesproken dat de bank slechts tijdelijk staatseigendom zou blijven. De aandelen zijn ook op afstand gezet bij de stichting NLFI, „om te voorkomen dat de politiek bankier gaat spelen”.

Daarbij is volgens de minister bovendien „de stilzwijgende afspraak gemaakt” om de adviezen van NLFI op te volgen. De stichting heeft privatisering via een verkoop of beursgang aangewezen als het meest voor de hand liggende toekomstscenario. Aan andere opties, zoals een coöperatief model of de bank blijvend in staatshanden houden, zouden grote nadelen kleven.

Heinen noemde de oproep vanuit de Kamer „ontijdig”, omdat het nog jaren gaat duren voordat een definitief besluit voorligt. De Tweede Kamer gaat er formeel ook niet over, herhaalde hij. „Als aandeelhouder kan ik dit besluit gewoon formeel nemen.”

De indiener van de motie, Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA, voorspelde dat Heinen daarmee aanstuurt op een „harde confrontatie” met de Kamer. Zorgen over de gevolgen van privatisering voor de nutsfunctie en het landelijk dekkende netwerk van kantoren van de Volksbank worden daar breed gedragen. Ook de coalitiepartijen PVV, NSC en BBB hebben de oproep medeondertekend.

Heinen wees erop dat de Volksbank zich ook nu als staatsbank al genoodzaakt ziet te snijden in dat netwerk. De noodzaak om financieel gezond te worden staat volgens de minister los van enig privatiseringsplan. Een verzoek van BBB’er Henk Vermeer om de voorgenomen naamswijziging van Volksbank in ASN tegen te houden, kon Heinen evenmin bekoren. „Laten we bij onze leest blijven”, hield hij de Kamer voor.