Dow staakt verliesreeks op Wall Street in afwachting rentebesluit

De beurshandel in New York staat in het teken van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve dit jaar. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank later op de dag de rente voor de derde keer op rij gaat verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. De Dow noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 43.522 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,1 procent op 6042 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 20.064 punten.

Aangezien de renteverlaging al is ingeprijsd op de markten, zijn beleggers benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar. Powell gaf onlangs aan dat de Fed „het zich kan veroorloven om iets voorzichtiger te zijn” met renteverlagingen in de toekomst, gezien de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie. Ook de hardnekkige inflatie en de beloofde plannen van aankomend president Donald Trump om de groei aan te jagen, zorgen er volgens economen voor dat de Fed terughoudend zal zijn met het verder verlagen van de leenkosten.

Nvidia veerde op en klom 2,4 procent. De bij beleggers populaire verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) stond de afgelopen dagen flink onder druk en zakte dinsdag naar het laagste niveau in twee maanden.

Aan de opmars van Tesla kwam een einde. Het aandeel zakte 3,1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s steeg in de afgelopen drie handelssessies ruim 14 procent en sloot een dag eerder op een nieuw recordniveau.

Birkenstock won 10,1 procent. De verkoper van sandalen en instappers zag de omzet afgelopen kwartaal met 22 procent stijgen, dankzij een sterke vraag naar zijn duurdere modellen. Ook voorziet het bedrijf voor 2025 een verdere omzetgroei.

De euro was 1,0491 dollar waard, tegen 1,0507 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 70,94 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer, op 73,89 dollar per vat.